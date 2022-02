Daniel Alves retornou ao Barcelona - AFP

Publicado 02/02/2022 13:33

De volta ao Barcelona para ajudar o clube e seguir com o sonho vivo de disputar uma Copa do Mundo, Daniel Alves não terá chance de mostrar serviço na Liga Europa. Isso porque os jornais espanhóis 'Sport' e 'As' afirmam que o experiente lateral de 38 anos não será inscrito na competição continental.

Com outras contratações na janela de transferências de inverno na Europa, a comissão técnica do Barcelona só pode incluir três nomes na lista de jogadores inscritos (que disputaram a fase de grupos da Liga dos Campeões e agora irão para o mata-mata da Liga Europa).



Como o clube catalão contratou Ferrán Torres em dezembro, trouxe de volta de empréstimo Adama Traoré e anunciou Aubameyang nesta quarta-feira, os três são prioridades para o técnico Xavi, que segundo o 'As', quer melhorar o poderio ofensivo do time.