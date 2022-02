TV Globo - reprodução

TV Globoreprodução

Publicado 02/02/2022 13:15

Com as transmissões garantidas da partida entre Corinthians e Santos, válida pelo Campeonato Paulista, às 21h35 desta quarta-feira (02), Globo e Record se desentenderam nas últimas horas.

A rede de Edir Macedo ligou para membros da FPF e falou com pessoas ligadas ao mercado de TV para reclamar que a concorrente a ignorou e anunciou a partida como exclusiva no Premiere. A informação é do site Notícias da TV.

A Record, além disso, afirmou que o erro foi proposital para induzir o torcedor a acompanhar a partida no pay-per-view da Globo.

"Corinthians x Santos! É exclusivo no Premiere, nesta quarta!", disse o locutor na chamada publicitária divulgada em canais pagos e fechados da TV Globo.

Após ser informada sobre o erro, a Globo, na manhã desta quarta-feira, retirou o anúncio e trocou a chamada, tentando evitar outros atritos com a concorrente.

Invicto na competição, o Corinthians encara o Santos, na Neo Química Arena, tentando manter a liderança do Grupo A. O Peixe, por sua vez, quer a sua primeira vitória na competição.