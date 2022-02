Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas Eliminatórias - Lucas Figueiredo/CBF

Técnico Tite seguirá com observações nos jogos que restam pelas EliminatóriasLucas Figueiredo/CBF

Publicado 02/02/2022 09:27

O técnico Tite viu com bons olhos a atuação da Seleção Brasileira no 4 a 0 sobre o Paraguai. Em entrevista coletiva nesta terça-feira (1), o comandante da equipe canarinha exaltou a maneira como as qualidades da equipe se sobressaíram e se esquivou de rotular os estilos de formações.



"Não me atenho muito a essa denominação que por ter três atacantes é mais ofensivo, dois meias é mais defensivo. Eu vejo futebol como equilíbrio. Esses jogadores só podem criar se tem uma sustentação atrás. Uma equipe equilibrada retoma bastante a posse de bola. Não consigo conceber futebol em que as peças não tenham uma harmonia. Esse é o objetivo que a gente tem. E quando tem jogos que estamos inspirados, como hoje, essa fluidez e o resultado acontecem", declarou.

O técnico, que chegou a 70 jogos no comando da Seleção, também falou sobre o que projetou para o confronto com os paraguaios.



"Tentamos estabelecer uma relação de conjunto. Deixamos jogadores mais à frente, com externos abertos, com amplitude, com largura. Para os jogadores terem espaço para infiltrações", disse.



Perguntado sobre o aniversário de 30 anos de Neymar, Tite não titubeou.



"Desejo parabéns! Muita saúde, ótima recuperação. Estamos torcendo. Tive contato contigo ontem. A gente quer o teu melhor, porque o teu melhor, Neymar, é o melhor nosso também", afirmou.



O Brasil volta a jogar nos dias 24 e 29 de março contra Chile e Bolívia, respectivamente, pelas rodadas finais das Eliminatórias.