Brasil x Paraguai no Mineirão pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Lucas Figueiredo/CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 01/02/2022 23:25 | Atualizado 01/02/2022 23:25

Rio - Com facilidade, o Brasil venceu o Paraguai por 4 a 0 nesta terça-feira, no Mineirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com a classificação garantida antecipadamente, a seleção brasileira criou mais gordura para manter a equipe com ritmo e também para poder ser observada pelo técnico Tite.



O Brasil se comportou com uma linha alta de três jogadores, formada por Thiago Silva, Marquinhos e o lateral-esquerdo Alex Telles. A defesa robusta da seleção brasileira impediu quase que a maioria dos lances do Paraguai. Por outro lado, quando conseguiu se infiltrar, não apresentou nenhum perigo para a equipe brasileira.



Logo no primeiro minuto, o atacante Raphinha surpreendeu a torcida brasileira no Mineirão, após o bate e rebate do jogador com a defesa paraguaia, quando conseguiu invadir a área do Paraguai e finalizar para abrir o placar. No entanto, o lance foi revisto pelo VAR diversas vezes, tanto que demorou cerca de cinco minutos para concluir que o jogador brasileiro tinha tocado a bola com o mão no domínio do lance do gol.



Aos 16 minutos, o atacante Raphinha apareceu mais uma vez, mas após uma bela jogada de Vinícius Júnior pela esquerda, que enfileirou a defesa paraguaia e cruzou rasteiro para o jogador brasileiro finalizar de primeira por cima do gol.



Pouco tempo depois, aos 27, a seleção brasileira iniciava mais uma saída de bola, mas com a precisão no passe longo de Marquinhos para o atacante Raphinha. O jogador do Leeds United, da Inglaterra, estava ansioso e com muita vontade para abrir o placar. Deu certo, o atleta recebeu a bola e partiu pra cima da defesa paraguaia e finalizou com categoria para o gol de Antony Silva.



O primeiro tempo foi encerrado com domínio da seleção brasileira, incluindo dribles e recursos técnicos para furar a defesa do Paraguai. Por outro lado, o setor direito do Brasil sofreu com a falta de cobertura após os contra-ataques do adversário. A exposição de Daniel Alves no ataque, ao contrário de Alex Telles, que atuou como lateral “construtor”, onde atuou fechando a linha de três jogadores na primeira linha, acabou dando espaço para o time paraguaio.



Na volta do segundo tempo, aos 3 minutos, a seleção brasileira seguiu a todo vapor. Após a inversão do lado direito para o esquerdo, o atacante Vinícius Júnior recebe na linha de fundo, domina e parte para um contra um. Em seguida, percebeu que a defesa do Paraguai manteve a postura e obrigou o jogador a cruzar para a área, onde encontrou Raphinha com uma finalização de primeira, que explodiu na trave esquerda do gol.



Ainda com domínio do Brasil, o zagueiro Marquinhos faz mais uma assistência e coroa o meia-atacante Philippe Coutinho, aos 17 minutos. Na ocasião, o jogador do PSG, da França, fez um passe vertical para o meia do Aston Villa, da Inglaterra, que percebeu o goleiro paraguaio adiantado e finalizou de fora da área com categoria para ampliar o placar.

Aos 40 minutos, o Brasil continua rodando a bola com tranquilidade. Na ocasião, a equipe brasileira inverte o campo com troca de passes até encontrar o meia Everton Ribeiro pela direita. O veterano do Flamengo invade a área, toca para Antony e o atacante, com categoria, finaliza no canto direito de Antony Silva para ampliar o placar.

Pouco tempo depois, aos 43, Rodrigo inicia a jogada pela esquerda, atravessa o campo e toca para Antony. O atacante encontra Bruno Guimarães dentro da área e o volante roda a bola de novo para o atleta do Real Madrid finalizar e fazer o quarto gol do Brasil.

Próximo do fim da partida, o cansaço chegou na equipe brasileira e motivou o técnico Tite a fazer mudanças. No entanto, o Brasil insistiu e não tirou o pé, ameaçando o Paraguai em quase que todas as oportunidades. O confronto foi importante para exibir uma boa atuação do time brasileiro, com a ausência do meia-atacante Neymar.