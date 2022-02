Neymar e Gio Queiroz foram os vencedores do prêmio Samba de Ouro - Sam Robles e Getty Images

Publicado 01/02/2022 20:22

Rio - O atacante do PSG, Neymar, conquistou, pela 5ª vez em sua carreira, o troféu Samba de Ouro. O prêmio é dado ao melhor atleta brasileiro, que atua no exterior. Com a conquista deste ano, Neymar aumentou sua vantagem, e continua sendo o jogador que mais vezes conquistou o prêmio.

O troféu é dado pelo portal "Sambafoot". A votação para definir o campeão, entre 30 nomes de atletas previamentes escolhidos, é feita por ex-jogadores, jornalistas e internautas, que podem votar no site da competição. Além da conquista de 2021, Neymar também foi o vencedor nos anos de 2014, 2015, 2017 e 2020.

Além de ter conquistado o Samba de Ouro, Neymar foi o brasileiro mais bem colocado nas duas principais premiações individuais da temporada. O ex-atacante do Santos foi eleito o 16º melhor jogador do mundo, segundo o prêmio da Bola de Ouro, e o 10º melhor do planeta, segundo o FIFA The Best

Neymar com o troféu Samba de Ouro 2021 Divulgação/Sambafoot

Pela categoria feminina do Samba de Ouro, a vencedora foi Gio Queiroz, atacante do Levante, da Espanha. A atleta de 18 anos, é uma das principais promessas do futebol brasileiro feminino. Mais cedo, antes de ser anunciada como a vencedora do prêmio, Gio foi convocada pela técnica da Seleção Brasileira, Pia Sundhage para disputar o Torneio da França.

Gio Queiroz tem contrato com o Barcelona, e está emprestada ao Levante até o final desta temporada. A brasileira é titular da equipe Valenciana, e tem oito gols pela equipe. Pela Seleção Brasileira, Gio atuou em nove partidas, e marcou dois gols. A atacante, inclusive, esteve no elenco que participou dos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021.

Gio Queiroz com o troféu Samba de Ouro 2021 Divulgação/Sambafoot