Publicado 01/02/2022 18:16

Rio - O destino do atacante Matías Arezo foi definido nesta temporada de 2022. O atleta de 19 anos foi anunciado como o novo reforço do Granada, da Espanha. Anteriormente, de acordo com o portal "LANCE", o jogador uruguaio estava sendo monitorado pelo Flamengo em dezembro, mas as conversas não avançaram.

Na impressa internacional, Matías Arezo é apontado como o "novo Suárez" e estava no River Plate-URU. Para contratar o atacante, o Granada pagou 5 milhões de euros (R$ 30 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos, com contrato até 2026.

O Granada está na 14ª colocação do Campeonato Espanhol, com 24 pontos, seis de diferença para o primeiro clube da zona de rebaixamento. Além do Flamengo, o Palmeiras estava interessado também no futebol de Matías Arezo para a equipe de Abel Ferreira.