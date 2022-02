Campeonato Carioca 2019 Fluminense X Portuguesa pela 3 rodada no Maracan, as 17hs, Rio de Janeiro. Gol do camisa 6 Ezequiel. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco

Campeonato Carioca 2019 Fluminense X Portuguesa pela 3 rodada no Maracan, as 17hs, Rio de Janeiro. Gol do camisa 6 Ezequiel. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O DiaDaniel Castelo Branco

Publicado 01/02/2022 16:36 | Atualizado 01/02/2022 16:37

Rio - O lateral-direito Ezequiel foi anunciado oficialmente como o novo reforço do Sport nesta terça-feira. Com passagem pelo Fluminense em 2019, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o jogador assinou contrato com o Leão da Ilha até o fim do ano.

Pelo Tricolor, o lateral disputou apenas 13 partidas e marcou um gol. Em abril daquele mesmo ano, deixou o Fluminense. Nas últimas duas temporadas, Ezequiel jogou no Bahia e Chapecoense. Há duas semanas, de acordo com o portal "GE", o atleta já tinha as bases salariais acertadas com o Sport.

O jogador de 28 anos chega para disputar a posição com a revelação das categorias de base do Sport, Ewerthon, até então único lateral-direito do elenco do Leão da Ilha.