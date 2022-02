Mason Greenwood, atleta do Manchester United - Getty Images

Publicado 01/02/2022 15:44

Rio - O atacante do Manchester United, Mason Greenwood, preso no último domingo (30), por conta de acusações de estupro e agressões de sua ex-namorada, Harriet Robson, foi removido do game FIFA 22, da EA Sports.

No entanto, o atleta, de 20 anos, só pode ser removido do modo offline do jogo. Nos modos online, como o Ultimate Team, o jogador ainda está presente, e, inclusive, pode ser comprado pelos jogadores no próprio marketplace do game.

Esta não é a primeira vez que a EA Sports remove algum jogador do seu jogo de futebol. Em setembro de 2021, o francês Benjamin Mendy, lateral-esquerdo do Manchester City, que está preso desde agosto por uma série de acusações de estupro, também foi excluido do FIFA 22. No entanto, Mendy foi removido alguns dias antes do lançamento oficial do game, então, além de ser excluído do modo offline, o lateral também não apareceu no modo online do jogo.

Mason Greenwood segue sob custódia da polícia de Manchester, e vem sendo interrogado. A polícia abriu investigações sobre o caso, e a diretoria do Manchester United revelou que o atleta não voltará a treinar até segunda ordem.