Coreia do Sul venceu a Síria por 2 a 0 e é mais um país classificado para a Copa do Mundo - AFP

Publicado 01/02/2022 15:03

A Copa do Mundo do Catar conheceu nesta terça-feira mais um classificado. Trata-se da Coreia do Sul, que venceu fora de casa a Síria por 2 a 0 e garantiu pelo menos o segundo lugar do Grupo A das Eliminatórias da Ásia. Com 20 pontos e a duas rodadas do fim, os coreanos não poderão mais ser alcançados pelos Emirados Árabes, que estão em terceiro lugar e por enquanto irão disputar a repescagem.

Com o resultado, a Coreia do Sul disputará pela décima vez seguida a Copa do Mundo. A última vez que ficou fora foi em 1982. Além dela, Irã já está classificado e o Catar, por ser o país-sede, também participará pela Ásia. Restam duas vagas diretas no continente (Arábia Saudita, Japão e Austrália estão na disputa) e mais uma para a repescagem mundial.



Ao todo, a Copa do Mundo já conhece 15 participantes. Além dos três asiáticos, os outros classificados são: Brasil e Argentina na América do Sul, e Dinamarca, Alemanha, França, Bélgica, Croácia, Espanha, Sérvia, Inglaterra, Suíça e Holanda, na Europa.

A Copa do Mundo do Catar será disputada entre 18 de novembro e 18 de dezembro, quando acontece a final.