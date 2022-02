Tom Brady pretende ter mais tempo com Gisele Bündchen e família - Reprodução do Instagram

Tom Brady pretende ter mais tempo com Gisele Bündchen e famíliaReprodução do Instagram

Publicado 01/02/2022 13:25

Maior campeão da NFL, com sete conquistas, e considerado por muitos o melhor jogador de todos os tempos do futebol americano, Tom Brady, enfim, confirmou a aposentadoria. O agora ex-jogador, de 44 anos, escreveu um longo texto em suas redes sociais para fazer o anúncio, que já era conhecido desde sábado.

No fim de semana, a imprensa americana noticiou a informação de que Brady iria se aposentar, levando a uma séria de homenagens, inclusive da própria NFL. Entretanto, pai e agende do quarterback não tinham confirmado a informação, porque Brady ainda pretendia conversar com a família, com quem pretende passar mais tempo a partir de agora.

Inclusive, no texto de despedida, Brady escreveu uma parte em português para a modelo brasileira Gisele Bundchen: "Eu te amo, amor da minha vida".



Dos sete títulos conquistados, seis foram pelo New England Patriots, onde foi draftado para jogar a NFL em 2000. Ele deixou a organização em 2020 e conseguiu outro feito: ser campeão pelo Tampa Bay Buccaneers jogando no próprio estádio, o que nunca havia acontecido. Após 22 temporadas, Brady dá adeus ao futebol americano.



"Sempre acreditei que o futebol é uma proposta “all-in” (todas as fichas) – se não há um comprometimento 100% você não vai ter sucesso, e sucesso é o que eu amo tanto em nosso jogo. Há um desafio físico, mental e emocional TODOS os dias que me permitiu maximizar meu potencial máximo. Eu tentei realmente meu melhor nestes últimos 22 anos. Não há atalhos para ter sucesso no campo ou na vida.



Isso é difícil para mim para escrever, mas lá vai: não vou mais ter este compromisso competitivo. Eu amei minha carreira da NFL, e agora é hora de focar meu tempo e minha energia em outras coisas que exigem minha atenção", diz parte do texto de despedida.