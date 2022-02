NFT de Haaland superou recorde de venda de Cristiano Ronaldo - Divulgação

Publicado 01/02/2022 12:13

O NFT de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, tornou-se o item digital mais caro do esporte ao ser comprado por 614 mil euros (cerca de R$ 3,6 milhões), de acordo com comunicado da Bundesliga, que organiza o Campeonato Alemão. O recorde anterior pertencia a um NFT de Cristiano Ronaldo, adiquirido por 245 mil euros (R$ 1,5 milhão).

A venda de ativos digitais aconteceu neste domingo, em parceria com a plataforma de fantasy game, Sorare, que permite a empresa utilizar os jogadores da Bundesliga no jogo. Além de Haaland, outros NFTs também foram vendidos: Dominik Szoboszlai (RB Leipzig), Taiwo Awoniyi (União Berlim), Jamal Musiala (Bayern de Munique), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) and Lukas Nmecha (Wolfsburg).



No Sorare Fantasy Game a performance do jogador na vida real é levada em conta na atualização de suas habilidades no jogo. Os valores também variam de acordo com o quão raro é o NFT de cada jogador. São cinco jogadores por time competindo contra outra equipe, baseado nos jogos de cada um na rodada.



"As NFTs são a tecnologia digital do futuro e não podem ser subestimadas, especialmente no campo dos esportes. Estou convencido que essa cooperação entre a Bundesliga e a Sorare vai trazer muitos frutos", falou o CEO da Bundesliga International, Robert Klein.



O que é NFT?

O NFT (sigla em inglês para token não-fungível) é um certificado digital que confirma a originalidade e, principalmente, a exclusividade do arquivo adquirido, que pode ser de imagens, áudios, gifs e outros tipos digitais.

Basicamente, NFT é uma assinatura de um bem digital, cuja pessoa que comprou é a responsável por sua originalidade. Caso queira trocá-la por outro arquivo NFT, não necessariamente será pelo mesmo valor comprado. Também é possível vendê-lo a outras pessoas e ganhar criptomoedas.