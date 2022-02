Ronaldo e Romário - Divulgação

Publicado 01/02/2022 11:01

Rio - Ronaldo Fenômeno fez uma revelação curiosa sobre seu início na seleção brasileira. Em entrevista ao canal da Twitch "BoboTV", que pertence ao ex-jogador da seleção italiana Christian Vieri, o craque revelou ter sofrido nas mãos de Romário durante a Copa do Mundo de 1994, a primeira de sua carreira.

"Aprendi muito com Romário e Bebeto. Foram uma inspiração para mim, mesmo o Romário sendo um filho da p*** porque obrigava os jogadores mais jovens a limpar suas chuteiras ou trazer café", disse o Fenômeno, em tom de brincadeira.

Ronaldo contou ainda que o Romário chegou a levá-lo para a noitada para roubar sua vaga no time titular.

"Uns anos depois, em 1997, eu já era um jogador importante. Já havia ganhado a Bola de Ouro e durante a saída do treinamento pra a Copa América, Romário me disse: 'Se arruma, vamos sair essa noite, não se preocupa'.", iniciou o Fenômeno.

"Ele tinha preparado uma escada para passar por cima do muro do hotel e tinha um táxi esperando a gente do outro lado. Voltamos 5 horas da manhã e o no dia seguinte estava esgotado no treinamento. Entendi que Romário tinha feito aquilo de propósito para me cansar e ocupar meu lugar no time titular", finalizou.