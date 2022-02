Tite - Daniel Castelo Branco

Publicado 01/02/2022 10:04

Junior, ex-jogador do Flamengo, no Samba do Trabalhador Divulgação / Marluci Martins Rio - Ídolo do Flamengo, Júnior revelou ter recebido do técnico Tite um convite para integrar a comissão técnica da seleção brasileira. Durante o "Bem, Amigos!" da última segunda-feira, o Maestro revelou que recentemente teve uma longa reunião com o treinador.

"Vou até cometer uma inconfidência. O Tite me chamou para trabalhar com ele nessa comissão técnica agora. Se fosse o ciclo de quatro anos teria balançado mesmo. Eu não posso trocar vinte e poucos anos de casa (referência à carreira de comentarista) por apenas um ano. Fiquei conversando com ele durante umas três horas lá na CBF, eu e ele somente", disse Júnior.

Em seguida, o Maestro saiu em defesa do treinador por conta das duras críticas que ele vem sofrendo próximo à Copa do Mundo.

"Essa ideia de que as pessoas têm do Tite de cauteloso, defensivo, não tem nada a ver. Pelo menos o que me deixou ver nessa conversa", finalizou.