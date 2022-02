Fla-Flu será realizado no Nilton Santos - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 31/01/2022 19:50

Rio - Um dos maiores clássicos do mundo, o Fla-Flu será realizado no Estádio Nilton Santos, no dia 6 de fevereiro, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Nas rede sociais, o torneio alterou pela terceira vez o local da partida entre Flamengo e Fluminense.

Anteriormente, o confronto teria sido realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, depois passou para o Raulino de Oliveira, e agora será no Nilton Santos, às 16h, no dia 6 de fevereiro.

Nas duas primeiras rodadas, o Flamengo venceu a Portuguesa e empatou com o Volta Redonda, no último sábado. No caso do Fluminense, o Tricolor foi derrotado pelo Bangu na estreia e venceu o Madureira no último domingo.