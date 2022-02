Soteldo é anunciado no Tigres, do México - Foto: Divulgação/Toronto FC

Publicado 31/01/2022 20:18

Rio - O meia-atacante Yeferson Soteldo, ex-jogador do Santos, foi anunciado como o novo reforço do Tigres, do México. O atleta estava insatisfeito no Toronto FC, dos Estados Unidos e chegou a ser especulado para atuar pelo Flamengo nesta temporada.

Anteriormente, o jogador venezuelano tinha manifestado o interesse de retornar ao Brasil. Além do Flamengo, o São Paulo tentou contratar Soteldo, mas devido ao alto salário, as conversas não avançaram com os dois clubes.

Em sua passagem pelos Estados Unidos, o meia-atacante disputou 26 partidas, marcou quatro gols e fez 10 assistências pelo Toronto FC, na MLS (Major League Soccer).