Lionel Messi foi a principal contratação do PSGAFP

Publicado 01/02/2022 16:13

Paris (FRA) - Após a eliminação do Paris Saint-Germain para o Nice na Copa da França, Lionel Messi, que vestiu a camisa 10 pela primeira vez desde que chegou ao novo clube, não foi poupado de críticas. O "Le Parisien" afirmou que nem o número com o qual o argentino brilhou no Barcelona o ajudou a encontrar a boa fase.

"A 10, é claro, ainda combina muito com ele. Mas nesta segunda-feira, o 'número sagrado' não ajudou Leo Messi a se tornar um jogador sagrado novamente. E alcançar este tempo que se estende um pouco mais sem que o argentino consiga recuperar seu esplendor catalão nos gramados da França."

O jornal francês também lamentou a falta de ritmo de jogo de Lionel Messi, que ficou afastado nas últimas semanas por conta da Covid-19, embora tenha retornado aos campos contra o Reims, no último dia 23 de janeiro.

"A história nem sempre gagueja, pelo menos para a Pulga, que demora a recuperar o nível que o tornou uma lenda incomparável no mundo do futebol. Após um mês longe dos gramados por conta da Covid-19, o ex-Barcelonista encontrou pouco tempo de jogo contra o Reims. Mas ainda não é seu ritmo que o torna tão forte em pequenos espaços e na transição."



Desde que chegou ao Paris Saint-Germain, Lionel Messi assumiu a camisa 30, uma vez que a 10 pertence a Neymar. No entanto, a Copa da França determina que o goleiro irá vestir o número 1 e os atletas de linha poderão usar do 2 ao 11. Mbappé, que começou no banco, usou a 17.