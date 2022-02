Lucas Ribamar é o novo reforço da Ponte Preta - Divulgação/Ponte Preta

Publicado 01/02/2022 17:28

Rio - A Ponte Preta anunciou, na tarde desta terça-feira (1), a contratação do atacante Ribamar, para compor seu elenco para a temporada de 2022. O jogador e a Macaca já haviam conversas adiantadas desde o último final de semana.

O atacante Ribamar tem 24 anos, e passagens por Vasco, Botafogo e Athletico Paranaense, além de clubes da Alemanha e do Egito. Na última temporada, o atleta defendia o América-MG.

O novo reforço da Ponte Preta chegou ao clube pela manhã, e fez os últimos exames necessários, além de assinar o contrato com o clube.

A estreia do atacante vai depender da condição física do atleta, além da troca de documentos entre o clube, a CBF e a Federação Paulista de Futebol. A última partida de Ribamar foi no dia 17 de novembro, no empate em 0 a 0 entre América-MG e Atlético-GO. Pela equipe mineira, o atacante disputou 33 jogos e marcou três gols.