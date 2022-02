Campeonato Carioca de Futebol de Mesa retorna com competição entre equipes - Divulgação/Fefumerj

Publicado 01/02/2022 17:14

Foram quase dois anos de paralisação por causa da pandemia de Covid-19, mas o Campeonato Carioca de Futebol de Mesa, modalidade Dadinho, retorna neste domingo com uma novidade. Entre as equipes que disputarão a primeira etapa da competição por equipes está a estreia do Clube Zico 10, do eterno ídolo do Flamengo.



O Campeonato Carioca, organizado pela Federação de Futebol de Mesa do Rio de Janeiro (Fefumerj), terá ao todo a participação de 11 equipes. Além do Zico 10, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e America estão na disputa, assim como Olaria, River, Dobermans, Grajaú Tênis Clube e Lafume.



A competição terá quatro botonistas para cada equipe e terá os confrontos: Vasco x Olaria (São Januário), América x Botafogo (Praça da Bandeira) e Grajaú x River (Grajaú Tênis Clube), pelo Grupo A; Flamengo x Lafume (Gávea) e Fluminense x Zico 10 (Laranjeiras) pelo Grupo B.