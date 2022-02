Florentino Pérez - AFP

Publicado 01/02/2022 18:03

Rio - Nas últimas semanas, o nome do jovem Endrick, atacante do Palmeiras, vem sendo especulado em diversos clubes do mundo, especialmente no Real Madrid. O clube espanhol, conhecido por contratar jovens promessas, especialmente oriundas de clubes brasileiros (como o ex-Flamengo, Vinicius Júnior e o ex-Santos, Rodrygo), já demonstrou interesse no atleta de 15 anos.

Segundo informações do site GOAL, os Merengues iniciaram conversas com Wagner Ribeiro, um dos agentes do atacante, com o intuito de ter prioridade na compra do jovem atleta do Palmeiras. Ainda segundo o portal, quem teve iniciativa nas conversas foi o estafe do jogador.

Endrick, atacante do Palmeiras de 15 anos Divulgação/S.E. Palmeiras

No entanto, para se transferir ao Real Madrid, o jovem atleta terá que esperar por um bom tempo. Isto porque, o jogador só poderá firmar um vínculo profissional com o Palmeiras em julho, quando completará 16 anos. Além disto, a FIFA não permite a negociação de atletas menores de idade com clubes do exterior. Ou seja, caso a negociação se concretize, Endrick só poderá ir para o Real Madrid em julho de 2024.

O empresário de Endrick foi quem conversou com o representante do clube espanhol, que foi o próprio presidente, Florentino Pérez. Nas negociações, foi determinado que será ajustado um contrato profissional do jovem atacante com o Palmeiras, antes de uma possível transferência para o Real Madrid ser discutida.