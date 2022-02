Condenado por assassinato, goleiro Bruno começará a vender açaí na periferia

.com.br\/esporte\/2022\/02\/6329527-condenado-por-assassinato-goleiro-bruno-comecara-a-vender-acai-na-periferia.html ","articleBody":"Rio - Condenado pelo assassinato de Eliza Samúdio, o goleiro Bruno decidiu se aventurar em um novo desafio profissional. Após renovar seu contrato com o Cruz Azul, time amador de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos, ele decidiu começar a vender açaí em uma periferia da cidade. Bruno irá inaugurar, na próxima sexta-feira, em São Pedro, uma lanchonete na qual será sócio com amigos. Recentemente, ele chegou a anunciar sua aposentadoria e o ingresso na vida de trader, ou investidor financeiro. Atualmente, Bruno mora em Cabo Frio e tem uma vida cercada de luxos. O ex-goleiro do Flamengo tem sido visto a bordo de carros que chegam a R$ 230 mil.","mainEntityOfPage":"https:\/\/odia.ig.com.br\/esporte\/2022\/02\/6329527-condenado-por-assassinato-goleiro-bruno-comecara-a-vender-acai-na-periferia.html","keywords":"goleiro bruno,","articleSection":"Esporte","isAccessibleForFree":true,"image":{"url":"https:\/\/odia.ig.com.br\/_midias\/jpg\/2022\/02\/02\/1200x750\/1_2f950lvv3oamtxc211hdpktg0-24186164.jpg","@type":"ImageObject"},"datePublished":"2022-02-02T11:02:15-02:00","dateModified":"2022-02-02T11:02:15-02:00"}

Confirmar senha* Telefone Confimar os termos de uso