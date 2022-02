Atletas da Seleção Argentina debocham de brasileiros: 'estão todos chorando nas favelas' | Esporte | O Dia

Argentina conquistou a Copa América ao vencer o Brasil no Maracanã - AFP

Publicado 02/02/2022 14:39

Rio - Os jogadores da seleção argentina de futebol voltaram a provocar os brasileiros, logo após a vitória sobre a Colômbia, na última terça-feira (1) pelas Eliminatórias Sulamericanas da Copa do Mundo.

Em um vídeo divulgado nas redes sociais pela emissora TyC Sports, da Argentina, os jogadores estão no vestiário do Estádio Mario Alberto Kempes, comemorando a vitória, e cantando uma música provocativa aos brasileiros. A canção teve seu nome escolhido como "Qué te pasa brazuca?" ("Que acontece, brazuca?", em português).

Ainda segundo a TV argentina, o vídeo havia sido publicado inicialmente pelo atacante do PSG, Di Maria, e as imagens logo viralizaram nas redes sociais.

"Que acontece, brasileiro? Ainda segue esperando… Que acontece, brasileiro? Na favela estão todos chorando… Vão passando os anos, lembrando da Copa de 1950… Estão todos cagados, têm medo que aconteça de novo… Porque Messi colocou a coroa, ohoh… E a magia da canhota que apaixona, ohoh… Ainda por cima continua lembrando de Maradona… Sei que te dói, que te machuca, mas esta Copa [América] é da Argentina."

Brasil e Argentina se enfrentaram pela grande final da Copa América em julho de 2021, no Estádio do Maracanã. Na ocasião, os Hermanos venceram a partida por 1 a 0, com gol do próprio Di Maria, e garantiram o título da competição.