Mason Greenwood, atleta do Manchester UnitedGetty Images

Publicado 02/02/2022 15:08

Manchester (ING) - Após ser preso no último domingo suspeito de agredir a namorada e estuprá-la, Mason Greenwood, atacante do Manchester United, foi liberado da custódia na manhã desta quarta-feira. Nas últimas 72 horas, o atleta passou por uma bateria de entrevistas, mas a polícia declarou oficialmente que precisa investigar mais o caso.

No último domingo, Harriet Robson, jovem de 18 anos e namorada do atacante dos Diabos Vermelhos, publicou nas redes sociais uma série de imagens em que aparece com os lábios cortados, o que causou sangramento, e diversos hematomas pelo corpo.

O Manchester United afirmou que o jogador não participará de nenhuma atividade, como jogos ou treinos, enquanto a polícia estiver investigando o caso. Nas redes sociais, diversos companheiros dos Red Devils, como Cristiano Ronaldo, De Gea, Rashford, Pogba, Fred e outros, deixaram de seguir o atleta de 20 anos.



Diante das acusações, a Nike publicou um comunicado em que afirmou que as relações com Mason Greenwood estariam suspensas. Após uma atualização em diversos videogames, o atacante também não está mais presente no jogo do Fifa 22.