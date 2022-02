Vasco enfrenta o Bahia pela 33 rodada do Campeonato Brasileiro no estádio de São Januário. Vanderlei Luxemburgo - Daniel Castelo Branco

Publicado 02/02/2022 15:53

Rio - Sem clube desde que foi demitido pelo Cruzeiro, Vanderlei Luxemburgo pode embarcar em um novo desafio. De acordo com o jornalista Cléber Toledo, o treinador já começou a se movimentar para se lançar como candidato a Senador pelo Tocantins.

Luxemburgo, que tem residência fixa em Palmas há alguns anos e é dono de uma afiliada da Record na cidade, já se reuniu com o presidente regional do PROS-TO, Diogo Fernandes, e também com a presidente regional do PV, deputada estadual Cláudia Lelis, e seu marido, o ex-deputado estadual Marcelo Lelis. Ele apresentou seus projetos para o esporte, visando a área social, segurança pública e saúde.

Vanderlei Luxemburgo já havia cogitado se candidatar ao Senado pelo Tocantins em 2010, mas acabou não tendo seu nome aceito. Na época, ele estava próximo de se filiar ao PT.