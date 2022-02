Neto se emociona com atitude de Galvão Bueno - Foto: Reprodução

Publicado 02/02/2022 17:27

Rio - O apresentador Neto, do programa "Os Donos da Bola", da TV Band, revelou que se emocionou com o retorno do narrador Galvão Bueno aos estádios após dois anos para narrar as partidas da seleção brasileira. Antes do jogo do Brasil contra o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, na última terça-feira, o comunicador publicou um vídeo às lágrimas nas redes sociais.

"Não coloquei nem o uniforme ainda, mas é um momento absolutamente especial. O coração está batendo mais forte, [vou] esconder [o rosto] aqui senão vem a lagrimazinha nos olhos. “[São] Dois anos sem vir a um estádio de futebol, onde eu passei praticamente a minha vida inteira. Espetáculo, graças a Deus e à ciência. Que seja um bom jogo para todos nós!", destacou o narrador Galvão Bueno.

"Parabéns ao Galvão Bueno. Fiquei emocionado. Depois de dois anos ele fazendo jogo da seleção brasileira e chorando. Pega um gol do Galvão. Pode? Eu tenho um respeito por você enorme, você é um dos maiores narradores de todos os tempos, um cara maravilhoso. Um monstro de narrador. O Luciano do Valle está acima, mas você é um baita narrador. O cara para estar 30 anos na Globo fazendo a mesma coisa, não é pra qualquer um", disse o apresentador no 'Os Donos da Bola'.