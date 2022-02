Romário - Flamengo - Reprodução

Romário - FlamengoReprodução

Publicado 02/02/2022 18:16

Rio - O ex-jogador Leandro Machado, hoje empresário do ramo de futebol, concedeu entrevista ao portal "Torcedores.com" para comentar sobre a carreira e passagens pela seleção brasileira e Flamengo. Além disso, aproveitou para revelar um gesto surpreendente de Romário, quando ainda atuava pelo Sporting, de Portugal.

"Jogar com o Romário sem dúvida foi uma situação muito especial na minha carreira. Joguei com outros grandes jogadores também como o Ariel Ortega, o López, peguei convocações com o Ronaldo também, mas de jogar junto por bastante tempo sem dúvida foi o Romário", destacou Leandro Machado ao 'Torcedores.com'.

"O cara que mais fez gol no mundo em jogos oficiais. Além disso, foi ele que pediu a minha contratação na época pelo Flamengo quando eu estava emprestado pelo Sporting, de Portugal. Ele ajudou demais sem que eu pedisse nada pra ele. Não apenas é um cara que eu respeito como jogador, mas fora também", concluiu.