Alexandros Lampis morreu aos 21 anos, enquanto atuava pelo Ilioupoli, clube da terceira divisão grega - Reprodução/The Sun

Alexandros Lampis morreu aos 21 anos, enquanto atuava pelo Ilioupoli, clube da terceira divisão gregaReprodução/The Sun

Publicado 02/02/2022 19:59

Rio - Alexandros Lampis, atleta grego de 21 anos, que atuava pelo Ilioupoli, clube da terceira divisão da Grécia, sofreu uma parada cardíaca durante uma partida, e acabou não resistindo. As informações são do jornal inglês "The Sun".

Logo aos cinco minutos de jogo, Alexandros começou a passar mal, e desmaiou no gramado. Imediatamente o jogo foi paralisado, e os jogadores das duas equipes foram checar o que se passava com o atleta de 21 anos.

Segundo informações de jornais gregos, o atleta não tinha como ser ressuscitado. Isto porque, no estádio em que a partida foi realizada, não havia nem desfibrilador, nem ambulância.

Ao perceberem da gravidade do caso, os serviços de emergência locais foram chamados. No entanto, a ambulância solicitada acabou demorando cerca de 20 minutos para chegar ao estádio, fazendo com que o atleta não resistisse.

Em publicação nas redes sociais, o clube confirmou o falecimento do atleta.

"Nosso Aleko, nosso amigo, nosso irmão, você partiu tão injustamente. Toda a equipe, toda a cidade está de luto hoje. As palavras não saem... apenas uma dor insuportável e um nó no estômago", disse a publicação do Illioupoli.