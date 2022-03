Meia Talles Brener - Foto: Divulgação/Rukh Lviv

Meia Talles BrenerFoto: Divulgação/Rukh Lviv

Publicado 03/03/2022 14:34

Rio - Com passagem pelas categorias de base do Fluminense, o meio-campista Talles Brener, do Rukh Liviv, da Ucrânia, concedeu entrevista ao portal "GE" na última terça e relembrou momentos de conflito no país em meio à invasão da Rússia. Após escapar da zona de guerra, o atleta se encaminhou para a Hungria.

"Estamos aguardando. Viemos para a Hungria, para a casa de uma amiga da Carol (namorada) e do marido dela, Fernando, que joga aqui no país também. Fomos muito bem recebidos. Vamos aguardar um pouco até ter alguma nota, algum esclarecimento do pessoal do clube", afirmou.



Fora da zona de guerra, o jogador de 23 anos contou como foram as primeiras horas de tensão na Ucrânia após o bombardeamento das tropas russas na Ucrânia.

"Eu estava dormindo quando do nada recebi um monte de mensagens. Eu e minha namorada Jéssica acordamos um pouco depois e quando saímos na rua e tinha um movimento intenso de carros e de pessoas tentando entrar nos supermercados, nos postos de gasolina também e isso foi nos preocupando", completou.