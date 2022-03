Sede da Fifa em Zurique, na Suíça - Divulgação / Fifa

Sede da Fifa em Zurique, na SuíçaDivulgação / Fifa

Publicado 03/03/2022 14:02

Expulsa das Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, após a invasão da Rússia à Ucrânia, a Federação Russa de Futebol (RFS) publicou nota oficial informando que irá recorrer da decisão da Fifa na Corte Arbitral do Esporte (CAS). O pedido na última instância esportiva também incluirá o retorno do Spartak Moscou na Liga Europa, competição da Uefa.

"A RFS acredita que a Fifa e a Uefa, ao decidirem sobre o afastamento das equipes russas, não tinham base legal. Violou os direitos fundamentais da RFS como membro da Fifa e da Uefa. A decisão de retirar a seleção da classificação para a Copa do Mundo de 2022 foi tomada sob pressão de rivais diretos na repescagem, o que violou o princípio do esporte e as regras do fair play", diz a nota.



A Rússia estava na repescagem europeia para a Copa e enfrentaria a Polônia no fim de março. Entretanto, os poloneses fizeram pressão e comunicaram que não iriam enfrentar os russos devido à invasão da Ucrânia. O mesmo informaram Suécia e República Tcheca, que se enfrentariam e depois jogariam contra o vencedor do outro confronto.



Já nas competições da Uefa, apenas o Spartak Moscou ainda disputava a Liga Europa. A federação russa ainda argumentou que "não teve o direito de apresentar sua posição, o que violou o direito fundamental de defesa. Além disso, ao tomar decisões, Fifa e a Uefa não levaram em consideração outras opções possíveis de ação, exceto a exclusão completa dos times russos".