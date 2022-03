Tite comandou o treino da seleção brasileira - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 27/03/2022 18:34

Rio - O técnico Tite fez um esboço da equipe titular para a partida contra a Bolívia, na última rodadas das Eliminatórias em La Paz. Sem poder contar com Vinicius Junior e Neymar que estão suspensos, o técnico resolveu mexer bastante em atividade realizada na Granja Comary.

A equipe que treinou como titular para a partida foi formada por: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Éder Miltão e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Philippe Coutinho, Richarlison e Antony. Ao todo são sete mudanças em relação ao time que goleou o Chile.

O Brasil lidera as eliminatórias com 42 pontos, quatro a mais do que a Argentina, segunda colocada. Caso vença a Bolívia, a equipe de Tite confirma o primeiro lugar. As seleções ainda se enfrentarão, em duelo que deveria ter ocorrido em setembro do ano passado, mas acabou suspenso após intervenção de agentes da Anvisa. A partida deverá ocorrer em junho, fora do Brasil.