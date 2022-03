Abel Ferreira, técnico do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Abel Ferreira, técnico do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 27/03/2022 16:06

Desde que assinou a renovação do contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024, Abel Ferreira tornou-se o treinador mais bem pago da história do futebol brasileiro e da América do Sul. No acordo novo, o português receberá 6,7 milhões de euros por ano (cerca de R$ 34,9 milhões por temporada). As informações foram dadas pelo "GE" e pelo "UOL".

O Alviverde procurou reconhecer não só a importância em termos de títulos, mas também do dinheiro que já contribuiu para o clube arrecadar desde que assumiu o comando do time paulista, no fim de outubro de 2020. Ao longo da passagem do técnico, o clube arrecadou aproximadamente 70 milhões de euros (R$ 364,7 milhões) de premiação devido aos títulos e finais que disputou.

Após os sites noticiarem sobre os acordos vinculados no novo contrato do treinador, o Palmeiras negou os valores e posteriormente divulgou uma nota contestando as matérias. O "GE" e o "UOL" mantiveram as informações.

"A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público para contestar, de forma veemente, reportagens publicadas na noite deste sábado pelos sites GE e UOL com os supostos valores anuais que serão pagos ao nosso treinador Abel Ferreira. As matérias não condizem com a realidade. Lamentamos profundamente que parte da imprensa ainda se preste ao papel de difundir ao público informações equivocadas e irresponsáveis", diz nota negando valores.

A renovação foi divulgada pelo Palmeiras depois da partida diante do Red Bull Bragantino, em que teve vitória do Alviverde por 2 a 1 e garantiu a vaga na final do Campeonato Paulista.

"Renovamos o contrato do Abel até dezembro de 2024, mas queremos que ele fique ainda mais tempo no Palmeiras. Se o nosso objetivo é melhorar o futebol brasileiro como um todo, precisamos dar tempo e segurança para os bons profissionais trabalharem. O Abel é um excepcional treinador e tem a nossa confiança para seguir a sua trajetória de sucesso no clube", disse parte final da publicação feita pelo clube em suas redes sociais.