Raphinha - DOUGLAS MAGNO / AFP

Raphinha DOUGLAS MAGNO / AFP

Publicado 27/03/2022 13:35

Rio - O atacante Raphinha, do Leeds United, pode estar bem perto de jogar no Barcelona. De acordo com o jornal espanhol "Sport", o atacante, de 25 anos, teria dado "sim" a oferta do clube espanhol. Agora, o pentacampeão da Liga dos Campeões precisa chegar a um acordo com o clube inglês.

Segundo a publicação, o ex-jogador Deco, ídolo do Fluminense e do Barcelona, teve papel decisivo no acerto. Empresário de Raphinha, o luso-brasileiro tem um relacionamento excelente com a diretoria do clube espanhol. A princípio, o contrato deve ter validade por cinco anos.

De acordo com informações da publicação, a proposta do Barcelona é de 35 milhões de euros (cerca de R$ 185 milhões) ao Leeds United para contratar o jogador. O jogador, de 25 anos, é considerado o novo xodó de Tite na seleção brasileira. Raphinha vem sendo convocado pelo técnico para as últimas rodadas das Eliminatórias e assumiu a condição de titular. Ele acabou cortado dos compromissos contra Chile e Bolívia por ter testado positivo para Covid-19.

Revelado pelo Avaí, Raphinha se transferiu muito cedo para o futebol europeu. Após passagens pelo Vitoria de Guimarães e pelo Sporting, de Portugal, o atacante defendeu o Nantes, da França, antes de ser adquirido pelo Leeds United, da Inglaterra, em 2020.