Publicado 27/03/2022 13:15

Rio - O volante Fernandinho, de 36 anos, um dos líderes do elenco do Manchester City está perto de retornar ao futebol brasileiro. De acordo com a jornalista Nadja Mauad, o jogador teria interesse de voltar a jogar pelo Athletico-PR, clube que defendeu no Brasil.

Bastante elogiado por Pep Guardiola em outros tempos, o volante perdeu espaço na atual temporada. De acordo com o jornal inglês "The Telegraph", Fernandinho ainda não fez uma decisão, mas que teria reuniões para definir seus “estágios finais” defendendo o Manchester City.

Além do clube paranaense, Fernandinho também estaria sendo monitorado por Flamengo, Atletico Mineiro, Corinthians e Botafogo. Mesmo com a pouca participação do brasileiro, o desejo de Guardiola é de que o jogador continue. Para retornar ao futebol brasileiro, o volante terá que reduzir seu salário que giraria em torno em torno de 700 mil libras mensais (mais de R$ 4 milhões).