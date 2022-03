Gérman Cano e Erison são as esperanças de gol de Fluminense e Botafogo na semifinal do Cariocão - Fotos: Mailson Santana / Fluminense e Vítor Silva / Botafogo

Publicado 27/03/2022 07:47

Ou vai, ou racha. Hoje, às 16h, no Maracanã, Fluminense e Botafogo se enfrentam em busca de um lugar na grande final do Cariocão 2022. Quem avançar, terá a chance de desbancar o reinado do Flamengo, que venceu as últimas três edições do torneio.



Contudo, o duelo deste domingo envolve muito mais do que a chance de botar água no chopp do Rubro-Negro, que busca um tetra inédito para o clube.



Com a vantagem do empate no agregado, por conta da melhor campanha, o que rendeu a Taça Guanabara, e tendo também vencido o jogo de ida por 1 a 0, o Tricolor luta pra tentar encerrar o maior jejum de títulos do Estadual entre os quatro grandes do Rio. O clube das Laranjeiras não levanta o caneco há 10 anos, desde o ano mágico de 2012, quando a equipe também conquistou o seu último troféu do Brasileirão. Somado a isso, a eliminação precoce na Libertadores colocou um peso ainda maior no Campeonato Carioca, que passou a ser uma espécie de pedido de desculpas para a torcida.



Um ponto positivo para o Fluzão, é que para avançar à final, o Glorioso terá que vencer por dois gols de diferença, algo que não acontece desde o dia 9 de abril de 2017, quando o time da Estrela Solitária venceu por 3 a 1, em jogo válido pela semifinal da Taça Rio daquele ano.



Último grande a vencer o Estadual antes do tri do Flamengo, o Botafogo, campeão em 2018, tentará reverter a desvantagem diante do Time de Guerreiros. Para isso, o Alvinegro conta com o segundo melhor ataque do campeonato, com 24 gols, atrás apenas do próprio Fla, com 29, o time de General Severiano balançou as redes em 11 das 12 partidas da temporada.



Entretanto, para tristeza de sua torcida, o Fogão não poderá contar com Matheus Nascimento, que já marcou cinco vezes no torneio. Isso porque o jovem atacante está servindo a Seleção sub-20.



Sendo assim, a principal esperança de gol é Erison. "El Toro" é o vice-artilheiro da competição, com seis gols marcados, atrás apenas de Gabigol, com oito.



Diante de tantos ingredientes, o que dá pra ter certeza é que teremos mais um grande Clássico Vovô. O Maraca vai ferver!

Prováveis escalações

Fluminense

Marcos Felipe; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Martinelli, Mário Pineida e John Arias; Germán Cano e Willian. Técnico: Abel Braga

Botafogo

Diego Loureiro; Daniel Borges, Kanu, Philipe Sampaio e Jonathan Silva; Kayque, Barreto, Luiz Fernando e Chay; Rikelmi e Erison. Técnico: Lúcio Flávio