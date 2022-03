FERJ - Foto: Reprodução

Publicado 26/03/2022 18:00

Rio - As finais do Campeonato Carioca marcadas para os próximos dias 31 e 3 deverão ser alteradas. Tudo isso por conta da primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo, que já está garantido na decisão do Estadual, irá estrear pelo torneio sul-americano no próximo dia 5.

Por conta disso, a tendência é que a Ferj acabe fazendo com que os jogos da final aconteçam no dia 30 de março (próxima quarta-feira) e no dia 2 de abril (sábado). O outro finalista da competição será definido neste domingo no duelo entre Fluminense e Botafogo.

O Flamengo fará a sua estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal, no Peru, no próximo dia 5, que cai em uma terça-feira. Atrapalharia muito a logística do Rubro-Negro ter que entrar em campo pela final do Carioca apenas dois dias antes.