Taça do Campeonato Carioca - Andre Coelho/Getty Images

Publicado 26/03/2022 19:41

Rio - As datas das partidas válidas pela final do Campeonato Carioca sofreram alterações neste sábado (26). Previstas para os dias 31 de março (quinta-feira) e 3 de abril (domingo), as partidas agora foram marcadas para 30 de março (quarta-feira) e 2 de abril (sábado). A Federação do Rio de Janeiro ainda irá divulgar os horários dos confrontos.

A mudança aconteceu após a divulgação da data de estreia do Flamengo na Libertadores da América. O Rubro-negro irá estrear na terça-feira, 5 de abril, contra o Sporting Cristal, o que impossibilitaria a realização do jogo de volta pela final do Cariocão no domingo, por conta da exigência de 66h de descanso entre jogos.

Desta forma, a partida de ida também sofreu alteração, passando para a próxima quarta-feira, um dia antes do previsto inicialmente, para seguir as mesmas diretrizes.

O Flamengo avançou à final do estadual após eliminar o Vasco, vencendo os dois confrontos. Neste domingo (27), no Maracanã, Fluminense e Botafogo decidem a segunda vaga na decisão. O Tricolor largou na frente após levar a melhor no jogo de ida, por 1 a 0, e pode perder por até um gol de diferença para se classificar.