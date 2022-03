Robert Lewandowski, atacante do Bayern - FRANCK FIFE /AFP

Publicado 26/03/2022 19:20

Rio - Melhor jogador do mundo nas duas últimas temporadas, o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, pode mudar de ares. De acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o Barcelona tem interesse na contratação do jogador, de 33 anos, e poderá fazer uma grande proposta pelo atleta.

Segundo a publicação, o clube espanhol poderá oferecer até 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 313 milhões) pela contratação do polonês, embora os espanhóis acreditam que 50 milhões de euros (R$ 261 milhões) já seja o suficiente para convencer o Bayern de Munique. Lewa e o Bayern não chegaram a um acordo sobre a renovação de contrato e o clube alemão teme perder o jogador de graça. O vínculo com o centroavante vai até o meio de 2023.

Após passar uma temporada de instabilidade após a saída de Lionel Messi, o Barcelona parece estar retomando os seus bons momentos e vive grande fase em 2022. Porém, o clube espanhol quer fortalecer o elenco para a próxima temporada. Além do atacante polonês, o clube espanhol também teria interesse em Mbappé, do PSG, e o brasileiro Raphinha, do Leeds United.