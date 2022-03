Edinson Cavani - Divulgação / Manchester United

Rio - Um dos principais sonhos do Botafogo para o começo da "Era John Textor", o atacante Edinson Cavani está próximo de ter o seu destino conhecido. De acordo com o jornal "The Sun", o uruguaio deverá defender o Real Sociedad a partir do meio do ano.

O jogador, de 35 anos, tem contrato com o Manchester United até o meio da atual temporada europeia, mas não deverá seguir no clube inglês. A publicação ainda destaca que a Inter de Milão e o River Plate também desejam contar com o veterano.

Botafogo e Edinson Cavani negociaram nas últimas semanas. O Glorioso insistiu bastante na contratação do jogador, porém, os altos valores pedidos pelo uruguaio acabaram atrapalhando o acerto com o Glorioso.