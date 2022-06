Lewis Hamilton e George Russell - Divulgação/Mercedes

Publicado 15/06/2022 19:54

Rio - O britânico George Russell está próximo de chegar a uma marca histórica na Fórmula 1. O jovem pode, na próxima corrida, se tornar o primeiro companheiro de equipe de Lewis Hamilton a superá-lo em oito GPs consecutivos. Caso isto se confirme, seria a pior sequência de corridas do heptacampeão mundial contra um companheiro em toda sua carreira.

Desde que estreou na Fórmula 1, a pior sequência de Hamilton contra seu companheiro de equipe foi entre os GPs do México de 2015 e da Rússia de 2016. Na ocasião, o heptacampeão mundial ficou atrás de Nico Rosberg em sete corridas consecutivas.

Além disso, Russell já conseguiu uma importante marca neste ano. Até o momento, o britânico, de 24 anos, é o único piloto a pontuar em todas as corridas da atual temporada da Fórmula 1, estando no "Top 5" em todos os oito GPs corridos.

No GP do Canadá, George Russell pode, enfim, ultrapassar Rosberg e fazer história na disputa contra Lewis Hamilton. No entanto, segundo o UOL, isto nada interfere no paddock. Nos bastidores, o clima é de total união contra os problemas que a Mercedes vem passando com seu carro. Hamilton e Russell convivem em paz.

O Grande Prêmio de Montreal, no Canadá, está marcado para este final de semana. Na sexta-feira (17), acontecerão os dois primeiros treinos livres. O primeiro será às 14h50, e o segundo às 17h50. Já no sábado (18), o terceiro treino livre terá início às 13h50. O treino classificatório será no mesmo dia, a partir das 16h30. Já a grande corrida está marcada para o domingo (19), às 14h30 (horário de Brasília).