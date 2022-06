Lewandowski curte férias em casa de luxo, em Mallorca, na Espanha - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 15/06/2022 21:24

Rio - O destino de Robert Lewandowski ainda não está definido no Bayern de Munique, da Alemanha. O atacante polonês, de 33 anos, tem contrato com o clube até junho de 2023, mas já manifestou o desejo de seguir novo destino na carreira. Entretanto, enquanto aguarda a definição do futuro, o jogador aproveita as férias em sua casa de luxo, comprada por 3,5 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) no ano passado, em Mallorca, na Espanha.

A mansão, localizada no litoral espanhol, tem 411 metros quadrados de superfície habitável e um solar de 1.200 metros quadrados. Por outro lado, a casa não tem vista para o mar, mas oferece privacidade ao jogador e sua família, pois está em uma rua com baixa circulação de pessoas. Enquanto servia à seleção polonesa, Anna Lewandowska, mulher de Lewandowski, e as duas filhas do casal já estavam curtindo as férias. Nesta quarta, o atacante publicou uma foto na piscina brincando com as meninas.

O provável destino de Lewandowski deve ser o Barcelona. Os representantes do atacante aguardam o próximo passo do clube espanhol para definir o futuro do jogador. Além disso, o Bayern também espera por uma proposta pelo atleta, segundo o jornal alemão "Bild".