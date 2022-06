Richarlyson - Reprodução

Publicado 24/06/2022 15:04

Rio - Richarlyson fez história nesta sexta-feira ao ser o primeiro jogador ou ex-jogador da Série A do futebol brasileiro a se assumir bissexual. Durante participação no "Globo Esporte SP", o comentarista da Globo comentou a repercussão de sua atitude e pediu que o assunto seja tratado com naturalidade.

"O podcast está muito legal, e a pauta é muito importante, que é a homofobia no futebol. Vamos naturalizar isso, deixar muito mais natural. E esquecer dessas coisas. Claro que é muito importante (o combate a) toda essa discriminação, seja ela qual for. Mas vamos naturalizar. E eu estou aqui muito mais para falar sobre o esporte, que é o mais importante porque é uma coisa inclusiva", disse o ídolo do São Paulo.

Richarlyson assumiu sua sexualidade durante uma participação no podcast "Nos Armários dos Vestiários", do site "GE".

"Pelo tanto de pessoas que falam que é importante meu posicionamento, hoje eu resolvi falar: sou bissexual. Se era isso que faltava, ok. Pronto. Agora eu quero ver se realmente vai melhorar, porque é esse o meu questionamento", declarou.