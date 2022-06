Ronaldo Fenômeno - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Ronaldo FenômenoGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 24/06/2022 21:15 | Atualizado 24/06/2022 21:16

Rio - O dono do Cruzeiro, Ronaldo, rasgou elogios ao desempenho do Fluminense, na vitória por 2 a 1 sobre o clube mineiro, na última quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Durante a transmissão ao vivo no seu canal "RonaldoTV", na Twitch, o ex-jogador admitiu as dificuldades encontradas contra o Tricolor, mas afirmou que acredita na virada do placar, dia 12 de julho, no Mineirão.

"Enfrentamos um time muito bom. Quero dar os parabéns ao Fluminense. A verdade é que o Fluminense tem grandes jogadores, um time jovem, de qualidade, e a gente aguentou bem. Taticamente bem, tecnicamente um pouco mais acanhado no primeiro tempo, mas foi um grande jogo, muito duro", disse Ronaldo.

"Nossos jogadores foram guerreiros demais. Um tempo com um jogador a menos, contra um time de muita qualidade. Quero dar os parabéns aos meus jogadores, que foram guerreiros, se entregaram ao máximo. Uma pena o resultado, mas quero reconhecer o esforço de todos - completou Ronaldo.



"Infelizmente, levamos para casa uma derrota, mas não é assustador. Podemos virar na volta. Contamos com nossa torcida em peso no Mineirão, mas foi um jogo bacana", concluiu.