Felipão - Divulgação / Athletico-PR

FelipãoDivulgação / Athletico-PR

Publicado 08/08/2022 12:30

Rio - Contratado pelo Athletico-PR para a disputa do Brasileirão, Dedé está perto de deixar o clube paranaense. De acordo com informações do jornalista Lucas Tanaka, a decisão foi tomada pelo Furacão. Em coletiva após a vitória sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte, o técnico Felipão soltou uma indireta, que de acordo com informações do portal "Esporte News Mundo" seria para o defensor.

"Vamos ver como a gente vai passar esse mês de agosto, agora temos mais uma final quinta, depois uma partida decisiva no domingo, outra final na quarta-feira. Mas isso é bom, pois os nossos torcedores estão vendo a dedicação dos nossos atletas. Quem não quer sai, quem não quer fique fora. Pois o Athletico tem que mostrar isso, essa vontade incrível e vencer grandes adversários como o São Paulo e o Atlético-MG", disse.

Dedé, de 34 anos, chegou ao clube paranaense por um contrato de produtividade. Ele só entrou em campo em uma partida pelo Furacão. Com passagens vitoriosas por Vasco e Cruzeiro, o zagueiro convive com problemas físicos desde a temporada de 2019.