Lewis Hamilton tem contrato com a Mercedes até 2023 - Foto: CLIVE MASON/AFP

Publicado 08/08/2022 11:49

Com o recente anúncio de aposentadoria do tetracampeão Sebastian Vettel, de 35 anos, o heptacampeão Lewis Hamilton, de 37, tratou de afastar a possibilidade de parar agora. Com contrato com a Mercedes até 2023, o inglês avisou que ainda pretender correr por mais algum tempo na Fórmula 1.

"O mais provável é que, mesmo se eu parar agora, ainda terei combustível no tanque. E não irei me aposentar até que eu esteja completamente esgotado e não tenha mais nada a oferecer. Não estou realmente pensando nisso. Ainda penso em como melhorar o carro para que esse time volte a vencer", afirmou.



Além de Hamilton, a Fórmula 1 também terá outro piloto muito experiente na próxima temporada. O bicampeão Fernando Alonso, da Alpine, acertou com a Aston Martin para 2023. O espanhol é o único com quem o inglês correu em seu ano de estreia, em 2007.



"É um lembrete de que estou naquela fase da minha carreira em que as pessoas com as quais estreei e corri por tanto tempo começarão a parar. Antes que percebamos, Fernando também não estará mais aqui e então eu serei o mais velho", admitiu.