Anderson Daronco sai em defesa da arbitragem brasileiraLuciano Belford/Agência O Dia

Publicado 07/08/2022 19:49

Rio - Em meio a polêmicas nas partidas do Brasileirão e da Copa do Brasil, o árbitro Anderson Daronco, de 41 anos, defendeu a arbitragem brasileira e afirmou que é "uma das melhores do mundo". Em entrevista ao programa "Esporte Espetacular", da TV Globo, exibido neste domingo (7), Daronco comentou também sobre a pressão dentro do campo.

"A arbitragem brasileira é excelente, porque ela acompanha o nosso futebol. Eu não estou sendo corporativista, eu vivo isso há muito tempo e conheço a seriedade dos meus companheiros", disse o árbitro Daronco ao 'Esporte Espetacular'.

"A gente não apita um campeonato fácil. Nós temos o melhor futebol do mundo, então pode ter certeza de que a nossa arbitragem também faz parte das melhores do mundo. Desde o nosso processo de formação, somos forjados a lidar com tudo isso (comportamento de jogadores e pressão)", completou.

Por fim, Daronco falou também sobre o VAR. O juiz afirmou que muitas pessoas desconhecem as orientações da Fifa de quando um árbitro precisa verificar um lance na cabine.

"Não dá para atacar uma ferramenta que veio para deixar o futebol mais justo. A gente percebe que muitas vezes o ambiente externo da arbitragem acaba fazendo questionamentos acerca do VAR até por desconhecimento. Durante a sua aplicação, a gente percebeu inúmeros debates, seja de torcedores, imprensa ou clubes, questionando a forma do uso da ferramenta", relatou Daronco.

"Só que isso não vai mudar. É a aplicação que a Fifa dá, vem de cima para baixo a forma como a Fifa quer que isso seja utilizado. Então, a gente vê isso de desconhecimento, de cobrança", concluiu.