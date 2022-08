Narrador da TV Globo - Galvão Bueno - Foto: Reprodução/TV Globo

Narrador da TV Globo - Galvão BuenoFoto: Reprodução/TV Globo

Publicado 07/08/2022 17:35 | Atualizado 07/08/2022 17:36

Rio - O narrador da TV Globo, Galvão Bueno, está faturando alto em sua última Copa do Mundo neste ano. De acordo com o portal "Notícias da TV" neste domingo (7), o locutor já assinou ao menos quatro contratos milionários de campanhas para serem exibidas durante os intervalos comerciais das transmissões. A tendência é de que o número aumente.

Entre as marcas, Galvão já acertou com Ambev, Lojas Americanas, TikTok e Johnny Walker. O narrador terá também, ao longo da Copa do Catar, quatro campanhas com as marcas Visa, postos Petrobrás, Pixbet e IQI Investimentos.

Entretanto, das marcas citadas, apenas a Ambev já possui o material gravado. Além disso, Galvão Bueno participou da produção da campanha da Brahma. Ela será a patrocinadora do Mundial na Globo. No caso da Visa, o narrador irá gravar o novo comercial para o evento nas próximas semanas. A parceria com o TikTok já é a segunda do locutor. Enquanto isso, Americanas e Johnny Walker serão as novidades dos contratos.

Ainda de acordo com o portal, Galvão planeja projeta passar de dez acordos assinados pela publicidade. Até agora, oito campanhas foram fechadas. O narrador está aproveitando a sua despedida da Globo após já ter sido proibido pela política da emissora, de não participar desses tipos de acordos. Além disso, terá também um documentário sobre a sua última Copa do Mundo. O conteúdo está sendo produzido pela Globoplay desde julho.

"A nossa conversa nesse momento é: o que irá acontecer, como deixaremos as portas abertas e que porta será utilizada depois do dia 18 de dezembro", relatou Galvão.

No próximo ano, Galvão Bueno ficará mais forte nas redes sociais. O narrador acertou a parceria com Felipe Neto, na empresa "Play9", que pertence ao influenciador digital e já tem como sócio João Pedro Paes Leme. O contrato é válido até 2026.