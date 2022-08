Nova camisa principal da Seleção será utilizada na Copa do Mundo - Divulgação

Publicado 07/08/2022 15:42

Inspirada nas onças-pintadas, a nova camisa da Seleção foi apresentada oficialmente neste domingo pela CBF. A nova coleção, chamada de "Garra Brasileira" será utilizada na Copa do Mundo do Catar, em novembro e dezembro.

A camisa amarela é estampada com um desenho imitando a pele da onça-pintada, além de detalhes em verde e azul na manga e na gola. Já no uniforme azul, a inspiração no animal é mais aparente, com as pintas em amarelo nas mangas.



Camisa azul da Seleção também foi inspirada na onça-pintada Divulgação

"Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da seleção brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros", postou a CBF nas redes sociais.



As novas camisas estarão à venda a partir desta segunda-feira (8), exclusivamente no site da Nike, fornecedora de material esportivo da CBF. A venda no mercado começará na sexta (12).