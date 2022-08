Neymar - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

NeymarFoto: Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 07/08/2022 19:29

Rio - O ex-jogador Rivaldo, pentacampeão com a Seleção em 2002, vê Neymar focado para a disputa da Copa do Mundo do Catar, que será realizada em novembro. Em entrevista ao portal "UOL", durante evento da "Betfair", o ex-atleta acredita que o craque brasileiro do PSG é capaz de seguir os seus passos no Mundial.

"Acredito que o Neymar dará seu máximo, e vai estar na idade que eu tinha (em 2002), 30 anos. Acredito que o momento dele é agora, que o Neymar vai ser diferenciado nessa Copa do Mundo e que os demais jogadores da seleção vão ajudar ele a se destacar, ser artilheiro e tentar trazer esse título para o Brasil", disse Rivaldo, que foi eleito melhor jogador o Mundo de 1999.

Rivaldo acrescentou que a Copa pode ser conquistada pela seleção brasileira com a dedicação dos jogadores "diferentes". Os últimos relatos de Neymar nas redes sociais sobre a projeção para o Mundial do Catar empolgaram o ex-jogador.

"Faz diferença. Você tem que falar que vai fazer a diferença. Ele sabe o talento que ele tem, ele sabe que é diferente. Ele tem que mostrar essa confiança, porque traz isso aos outros jogadores também. Ele está chamando a responsabilidade e isso é uma coisa boa", analisou Rivaldo.

Por fim, Rivaldo afirmou que Neymar pode seguir também os seus passos para os prêmios individuais. Além disso, caso seja hexacampeão, o craque brasileiro pode levantar o troféu de melhor jogador do mundo.

"É claro que é importante você ser campeão de uma Copa do Mundo. Isso vai ajudar muito para que ele possa conquistar esse prêmio (Melhor do Mundo), que é importante para um jogador. Eu consegui esse prêmio e é muito legal. É algo que marca a sua vida. É claro que se você é campeão do mundo, você (tem chance) de ser melhor do mundo e fica marcado", avaliou Rivaldo, que completou:

"Todo mundo vai lembrar do Neymar sendo o melhor do mundo de 2022. Todo mundo vai lembrar da história dele e isso é muito importante, principalmente pro futebol dele, porque é uma pena o Neymar não ser melhor do mundo, terminar a sua carreira e não ser o melhor do mundo com o futebol que ele joga", concluiu.