Neto é anunciado pelo BournemouthFoto: Divulgação/Bournemouth

Publicado 07/08/2022 17:10

Rio - Antigo alvo do Flamengo, o goleiro Neto deixou o Barcelona e foi anunciado pelo Bournemouth, da Inglaterra neste domingo (7). O jogador, de 33 anos, assinou contrato por uma temporada para a disputa da Premier League. Além disso, o arqueiro brasileiro vai disputar também a posição com o irlandês Mark Travers, que é o atual titular da equipe britânica.

O goleiro brasileiro tinha contrato com o Barcelona até junho de 2023, mas deixou o clube catalão após rescisão amigável. Neto não estava mais nos planos do treinador Xavi Hernández.

"Conseguir atrair um jogador do calibre de Neto é muito gratificante. Este é um verdadeiro golpe para o clube e estamos muito satisfeitos por ele ter escolhido se juntar a nós. Ele tem uma vasta experiência no nível mais alto do jogo, então tenho certeza que ele será um grande trunfo para nós", destacou Neill Blake, diretor do Bournemouth.

O goleiro foi revelado nas categorias de base do Athletico-PR e tem passagens por Fiorentina e Juventus, ambos da Itália. Neto jogou também no Valencia e Barcelona, na Espanha. O arqueiro já foi convocado para seleção brasileira, mas disputou apenas uma partida. Na ocasião, o jogo foi contra o El Salvador, em 2018.