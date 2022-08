Isaquias Queiroz ampliou sua coleção de medalhas na canoagem - AFP

Publicado 07/08/2022 13:45

Rio - O canoísta Isaquias Queiroz voltou ao pódio na manhã deste domingo (7) pelo Campeonato Mundial de Canoagem, em Halifax, no Canadá. O atleta brasileiro ganhou a medalha de prata na prova do do C1 1.000m e ficou com o segundo melhor tempo. É a 14ª medalha conquistada em mundiais. O ouro ficou com o romeno Catalin Chirila, e o bronze para o tcheco Martin Fuksa.

O atleta cruzou os primeiros 250m na segunda posição, na raia de número 7, atrás do chinês Pengfei. Apesar do desgaste físico, Isaias Queiroz reapareceu de forma emocionante com uma recuperação espetacular. Faltou pouco para alcançar o romeno Catalin Chirila. Com a medalha de prata, o canoísta finalizou a sua sétima participação em mundiais com sete ouros, uma prata e seis bronzes.

No último sábado, Isaias Queiroz foi campeão do C1 500m. Além disso, o atleta cumpriu o que havia dito em entrevista ao portal "GE", que não retornaria de "pescoço pelado", e tentaria o seu 14º pódio. O canoísta está de olho agora em Paris 2024, e já admitiu que quer se tornar "o maior atleta olímpico do Brasil".