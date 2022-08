Haaland brilha e faz dois gols na vitória do City sobre West Ham na estreia da Premier League - Foto: Divulgação/Manchester City

Publicado 07/08/2022 14:45 | Atualizado 07/08/2022 14:48

Rio - Com dois gols de Erling Haaland, o Manchester City venceu o West Ham por 2 a 0 neste domingo (7), fora de casa, pela primeira rodada da Premier League. O atacante norueguês já havia marcado um gol na pré-temporada, mas hoje balançou as redes em uma partida oficial pelos Citizens.

O primeiro gol do Manchester City saiu em uma cobrança de pênalti. No lance, o goleiro do West Ham, Areola, cometeu a penalidade em cima de Haaland, que foi para cobrança e balançou a rede. Durante a partida, o time de Pep Guardiola administrou a partida, mas em um lance com De Bruyne, o meio-campista belga lançou o atacante norueguês que ficou de cara pro gol e finalizou com frieza na saída do arqueiro adversário para fazer o segundo e sacramentar a vitória.

O Manchester City é o atual campeão da Premier League e somou os primeiros pontos, enquanto o West Ham continuou zerado na competição. No próximo fim de semana, os dois times voltam a jogar. No sábado (13), os Citizens encaram o Bournemouth, enquanto os The Irons visitam o Nottingham Forest, no domingo (14).